Sivasspor - Kasımpaşa maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan, 9. hafta maçlarıyla devam ediyor.
EMS Yapı Sivasspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor.
10. sıradaki Sivasspor'un ligde 10 puanı bulunuyor. 12 puanlı Kasımpaşa ise 9. sırada.
Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
EMS YAPI SİVASSPOR - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ
Sivasspor: Ali Şaşal, Burak, Appindangoye, Caner, Uğur, Yunus Emre, Saiz, Kvet, Emrah, Rodrigues, Barrow
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık, Duhan, Gökhan, Hajradinovic, Aytaç, Gomis, Fall, Ngoy
SİVASSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Sivasspor ile Kasımpaşa arasındaki oynanacak maç, saat 13.30'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.