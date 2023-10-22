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Sivasspor - Kasımpaşa maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde EMS Yapı Sivasspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 13:50 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 13:50
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Sivasspor - Kasımpaşa maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan, 9. hafta maçlarıyla devam ediyor.

EMS Yapı Sivasspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor.

10. sıradaki Sivasspor'un ligde 10 puanı bulunuyor. 12 puanlı Kasımpaşa ise 9. sırada.

Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

EMS YAPI SİVASSPOR - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ

Sivasspor: Ali Şaşal, Burak, Appindangoye, Caner, Uğur, Yunus Emre, Saiz, Kvet, Emrah, Rodrigues, Barrow

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık, Duhan, Gökhan, Hajradinovic, Aytaç, Gomis, Fall, Ngoy

SİVASSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor ile Kasımpaşa arasındaki oynanacak maç, saat 13.30'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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