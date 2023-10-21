Konyaspor - Pendikspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta heyecanı devam ediyor.
Tümosan Konyaspor ve Siltaş Yapı Pendikspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.
Tümosan Konyaspor 9 puanla 14. sırada yer alırken, Siltaş Yapı Pendikspor ise 4 puanla 18. sırada bulunuyor.
TÜMOSAN KONYASPOR - SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ
Tümosan Konyaspor: Bernardoni, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, N'Zonzi, Prip, Cicaldau, Moreno, Cikalleshi.
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Welinton, Berkay, Sequeira, Halil, Vukovic, İbrahim, Çekiçi, Hassan, Romero.
KONYASPOR - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Tümosan Konyaspor - Siltaş Yapı Pendikspor maçı 21 Ekim Cumartesi günü saat 16:00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports Max 2'de canlı yayınlanıyor.