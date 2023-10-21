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Konyaspor - Pendikspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta heyecanı devam ediyor. Tümosan Konyaspor ve Siltaş Yapı Pendikspor kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 15:54 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 16:11
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Konyaspor - Pendikspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta heyecanı devam ediyor.

Tümosan Konyaspor ve Siltaş Yapı Pendikspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Tümosan Konyaspor 9 puanla 14. sırada yer alırken, Siltaş Yapı Pendikspor ise 4 puanla 18. sırada bulunuyor.

TÜMOSAN KONYASPOR - SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Tümosan Konyaspor: Bernardoni, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, N'Zonzi, Prip, Cicaldau, Moreno, Cikalleshi.

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Welinton, Berkay, Sequeira, Halil, Vukovic, İbrahim, Çekiçi, Hassan, Romero.

KONYASPOR - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Tümosan Konyaspor - Siltaş Yapı Pendikspor maçı 21 Ekim Cumartesi günü saat 16:00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports Max 2'de canlı yayınlanıyor.

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