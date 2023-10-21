Konyaspor 1-2 Pendikspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile Pendikspor kozlarını paylaştı. Kritik mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla Pendikspor oldu.

Mücadelede gol perdesini 49. dakikada Konyaspor'dan Moreno açtı.

64. dakikada ise Pendikspor'dan Erencan Yardımcı skoru 1-1'e getirdi.

Ardından 88. dakikada Pendikspor'dan Diaby skoru 2-1'e getirdi.

Bu gollerle Pendikspor mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Konyaspor haftaya Adana Demirspor deplasmanına çıkacak.

Pendikspor ise Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Ayrıca Pendikspor bu maçın ardından Süper Lig'de bu sezon ilk kez galibiyetle tanışmış oldu.