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Konyaspor 1-2 Pendikspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Konyaspor'un ev sahipliğinde oynanan mücadele kazanan taraf 2-1'lik skorla Pendikspor oldu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 17:51 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 18:02
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Konyaspor 1-2 Pendikspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile Pendikspor kozlarını paylaştı. Kritik mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla Pendikspor oldu.

Mücadelede gol perdesini 49. dakikada Konyaspor'dan Moreno açtı.

64. dakikada ise Pendikspor'dan Erencan Yardımcı skoru 1-1'e getirdi.

Ardından 88. dakikada Pendikspor'dan Diaby skoru 2-1'e getirdi.

Bu gollerle Pendikspor mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Konyaspor haftaya Adana Demirspor deplasmanına çıkacak.

Pendikspor ise Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Ayrıca Pendikspor bu maçın ardından Süper Lig'de bu sezon ilk kez galibiyetle tanışmış oldu.

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