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Gaziantep FK - Antalyaspor maçı | CANLI Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK evinde Antalyaspor'u ağırlıyor. Marius Sumudica'nın gelişiyle beraber ivme yakalayan Antep ekibi son maçını kaybetmişti. Evinde Antalya'yı geçmek isten Sumudica'nın öğrencileri galibiyet serisi yakalamak istiyor. Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 16:02
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Gaziantep FK - Antalyaspor maçı | CANLI Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta heyecanı başladı.

Gaziantep FK evinde Antalyaspor'u ağırlıyor.

Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

GAZİANTEP FK - ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Gaziantep FK:Nita, Mustafa, Arda, N'Koulou, Djilobodji, Morais, Jevtovic, Furkan, Markovic, Maxim, Dragus.

Antalyaspor:Helton, Bahadır, Veysel, Ömer, Bünyamin, Erdal Rakip, Saric, Erdoğan, Van de Streek, Larsson, Buksa.

GAZİANTEP FK - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Antalyaspor maçı 21 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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