Gaziantep FK - Antalyaspor maçı | CANLI Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta heyecanı başladı.
Gaziantep FK evinde Antalyaspor'u ağırlıyor.
Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
GAZİANTEP FK - ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Gaziantep FK:Nita, Mustafa, Arda, N'Koulou, Djilobodji, Morais, Jevtovic, Furkan, Markovic, Maxim, Dragus.
Antalyaspor:Helton, Bahadır, Veysel, Ömer, Bünyamin, Erdal Rakip, Saric, Erdoğan, Van de Streek, Larsson, Buksa.
GAZİANTEP FK - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK - Antalyaspor maçı 21 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.