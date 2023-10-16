Stanojevic bilmecesi

Oynadığı son 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Tümosan Konyaspor'da teknik direktör Aleksandar Stanojevic'in geleceği pamuk ipliğine bağlı… Pendik ve Adana Demirspor maçlarında da puan kaybı yaşanması halinde Sırp çalıştırıcıyla yolların ayrılacağı iddia edildi.
Oynadığı son 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Tümosan Konyaspor'da teknik direktör Aleksandar Stanojevic'in geleceği pamuk ipliğine bağlı… Pendik ve Adana Demirspor maçlarında da puan kaybı yaşanması halinde Sırp çalıştırıcıyla yolların ayrılacağı iddia edildi.