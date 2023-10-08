Hatayspor Konyaspor maçı CANLI | Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın perdesi kapanıyor.
Haftanın son maçında Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geliyor.
Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadelede Ümit Öztürk düdük çalıyor.
Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
HATAYSPOR - KONYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Atakaş Hatayspor: Erce, Kilama, Burak B, Kamil Ahmet, Ghoulam, Aburjania, Matondo, Bashiru, Rivas, Lamkel Ze, Dadashov
TÜMOSAN Konyaspor: Paul, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Nzonzi, Prip, Cicaldau, Marlos, Sokol
HATAYSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Hatayspor - Konyaspor maçı 8 Ekim Pazar günü saat 19:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.