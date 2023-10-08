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Hatayspor Konyaspor maçı CANLI | Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı devam ediyor. Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor kozlarını paylaşıyor. İki takım da karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 18:56 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 19:10
Hatayspor Konyaspor maçı CANLI | Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın perdesi kapanıyor.

Haftanın son maçında Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geliyor.

Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadelede Ümit Öztürk düdük çalıyor.

Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

HATAYSPOR - KONYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Atakaş Hatayspor: Erce, Kilama, Burak B, Kamil Ahmet, Ghoulam, Aburjania, Matondo, Bashiru, Rivas, Lamkel Ze, Dadashov

TÜMOSAN Konyaspor: Paul, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Nzonzi, Prip, Cicaldau, Marlos, Sokol

HATAYSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Konyaspor maçı 8 Ekim Pazar günü saat 19:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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