Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes nefese devam ediyor. Bu sezon şampiyonluğa baş koyan Fenerbahçe, ligin flaş ekiplerinden Rizespor'u 5 golle evine gönderdi. Szymanski, Tadic, İrfan Can ve Dzeko, oynadıkları futbolla taraftarları mest etti. Bu sezon lig ve Avrupa'da 14'te 14 yapan sarı-lacivertliler, şu ana kadar muhteşem bir istatistiğe imza attı. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Ankaragücü karşısında zorlansa da yıldızlarıyla sonuca ulaştı. Cimbom, ekstra bir performans sergileyen kaleci Bahadır'ı Zaha ve Hayrullah'ın kendi kalesine attığı gollerle geçti. Beşiktaş, deplasmandaki iki maçlık yenilgi serisine Konya'da son verdi. Aboubakar'ın jeneriklik golü görülmeye değerdi. Trabzonspor, Pendik'i formda ismi Onuachu'nun gol perdesini açtığı maçta bombacısı Bakasetas'ın frikiğiyle eli boş gönderdi. Adana Demirspor, Alanya karşısında 4 golle şov yaptı. G.Antep Samsun'u, Antalya da İstanbul'u yenip 2'de 2'yle çıkışını sürdürdü.

HAFTANIN TAKIMI FENERBAHÇE

Lider Fenerbahçe, Rizespor engelini de 5 golle aştı. Futbol resitali sunan sarı-lacivertliler, lig ve Avrupa'da toplam 14'te 14'le müthiş bir seri yakalayıp, gövde gösterisi yaptı.

HAFTANIN SÖZÜ: YAYINCIYA GÜVENMİYORUM

Konya maçı sonrasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve yayıncı kuruluş arasında gerilim yaşandı. Güneş, Pendik maçını örnek gösterip yayıncı kuruluşun tarafsızlığına inanmadığını söyledi. Yayıncı kuruluş da herkese eşit davrandıklarını savundu.

HAFTANIN GOLÜ

Kamerunlu santrfor, iki Konyalıyı şık çalımlarla geçmesinin ardından güzel bir plaseyle attığı golle Konyaspor galibiyetini perçinledi. Paşa'dan Aytaç'ın da iki füzesi görülmeye değerdi.

HAFTANIN ASİSTİ

İrfan Can, orta sahada aldığı topta önce 180 derece dönüş çalımıyla rakibini ekarte etti. Ardından Fred'le verkaça girip Dzeko'ya no look pass (hedef şaşırtıcı pas) yapıp gözlerin pasını sildi.