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Kayserispor - RAMS Başakşehir maçı CANLI | Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın son maçında Mondihome Kayserispor ile RAMS Başakşehir kozlarını paylaşıyor. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 20:20 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 20:40
Kayserispor - RAMS Başakşehir maçı CANLI | Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın perdesi kapanıyor.

Mondihome Kayserispor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geliyor.

İki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

KAYSERİSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

Mondihome Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Attamah, Jeanvier, Carole, Ackah, Kartal Kayra, Morte, Ramazan, Mane, Thiam

RAMS Başakşehir: Volkan, Dubois, Opoku, Ba, Lima, Karzev, Berkay, Deniz, Figueiredo, Keny, Dennis

KAYSERİSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Mondihome Kayserispor - RAMS Başakşehir maçı 2 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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