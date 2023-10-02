Kayserispor - RAMS Başakşehir maçı CANLI | Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın perdesi kapanıyor.
Mondihome Kayserispor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geliyor.
İki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.
Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
KAYSERİSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ
Mondihome Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Attamah, Jeanvier, Carole, Ackah, Kartal Kayra, Morte, Ramazan, Mane, Thiam
RAMS Başakşehir: Volkan, Dubois, Opoku, Ba, Lima, Karzev, Berkay, Deniz, Figueiredo, Keny, Dennis
KAYSERİSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Mondihome Kayserispor - RAMS Başakşehir maçı 2 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.