Haberler Süper Lig Fatih Karagümrük 2 - 3 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fatih Karagümrük 2 - 3 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti. Kasımpaşa'nın golleri Aytaç Kara (2) ve Ceccherini'den (k.k) geldi. Karagümrük'ün gollerini ise Ceccherini ve Winck (k.k) kaydetti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 15:26 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 15:28
Fatih Karagümrük 2 - 3 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan Kasımpaşa, 3. dakikada Ceccherini'nin kendi kalesine ve 6. dakikada da Aytaç Kara'nın golleriyle 2-0 öne geçti. Aytaç, 34. dakikada kendisinin 2. takımının 3. golünü kaydetti.

Karagümrük, 43. dakikada Ceccherini ile farkı 2'ye indirdi ve ilk yarı Kasımpaşa'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda etkili olan Karagümrük 89. dakikada Winck'in kendi kalesine attığı golle farkı 1'e indirdi.

Mücadele Kasımpaşa'nın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Kasımpaşa bu galibiyetle puanını 12'ye yükseltti. Karagümrük ise 6 puanda kaldı.

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