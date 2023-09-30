İstanbulspor - Antalyaspor maçı CANLI | Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor.
7. hafta maçında İstanbulspor ile Bitexen Antalyaspor karşı karşıya geliyor.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki mücadeleyi Çağdaş Altay yönetiyor.
Bu maçı haberimizden takip edebilirsiniz.
İSTANBULSPOR - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet, Okan, Ali, Loshaj, Muammer, Ethemi, Mamadou, Emir Kaan, İbrahim
Antalyaspor: Helton, Erdal, Bünyamin, Šarić, Buksa, Larsson, Güray, Ömer, van de Streek, Jehezkel, Veysel
İSTANBULSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İstanbulspor - Antalyaspor maçı 30 Eylül Cumartesi günü saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.