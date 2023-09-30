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İstanbulspor - Antalyaspor maçı CANLI | Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı devam ediyor. İstanbulspor ile Bitexen Antalyaspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 16:21
İstanbulspor - Antalyaspor maçı CANLI | Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor.

7. hafta maçında İstanbulspor ile Bitexen Antalyaspor karşı karşıya geliyor.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki mücadeleyi Çağdaş Altay yönetiyor.

Bu maçı haberimizden takip edebilirsiniz.

İSTANBULSPOR - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet, Okan, Ali, Loshaj, Muammer, Ethemi, Mamadou, Emir Kaan, İbrahim

Antalyaspor: Helton, Erdal, Bünyamin, Šarić, Buksa, Larsson, Güray, Ömer, van de Streek, Jehezkel, Veysel

İSTANBULSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Antalyaspor maçı 30 Eylül Cumartesi günü saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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