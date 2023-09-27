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Süper Lig'de 6. haftanın görünümü!

Alanya'da kazanan Fenerbahçe, Süper Lig-Avrupa yenilmiyor. Şampiyonluk olmazsa olmaz' diyen F.Bahçe, Alanya'dan da lider döndü, ligde 5'te 5 toplamda 12'de 12 yaptı. Galatasaray, Başakşehir'de Ziyechİcardi ikilisiyle golleri buldu. Lider Fenerbahçe'yi takibini sürdürdü. Beşiktaş, Kayseri'yi geriden gelip devirdi. Trabzonspor, Hatay'a 2-0'dan 3-2 kaybedip hayal kırıklığı yaşattı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 06:50
Süper Lig'de 6. haftanın görünümü!

Süper Lig'de zirve yarışının ateşi her geçen hafta yükseliyor. Lider Fenerbahçe, lider gittiği Alanya'dan zirvede dönmeyi başardı. Cengiz Ünder'in sakatlığında forma bulan İrfan Can, sarılacivertlileri Akdeniz'de coşturan isim oldu. Fenerbahçe, ligde 5'te 5, toplamda 12'de 12'yle gövde gösterisi yaptı. Şampiyonlar Ligi apoletli Galatasaray, Başakşehir'de Faslı yıldızının müthiş golüyle perdeyi açtı. Gol makinesi İcardi, 3 puanı ilan etti. Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi takibini sürdürdü. Beşiktaş, Dolmabahçe'de ligin flaş ekiplerinden Kayserispor önünde yenik duruma düşmesine rağmen usta ayaklarıyla sonuca gitti. Haftanın en ilginç sonucu ise Hatayspor'dan geldi. Sıfırdan kurulan bordo-beyazlılar, Trabzonspor'u son 18 dakikada 2-0 geriden gelip 3-2 yendi. Samsunspor'u yenen Antalyaspor ile İstanbul'u deviren Gaziantep FK ilk 3 puanlarına imza atarken, 3 kırmızı kartlı maçta Adana Demir'i mağlup eden Kasımpaşa haftanın öne çıkan takımları oldu.

HAFTANIN SÖZÜ KETÇAP GİBİ AKARSA

Başakşehir'de Piatek'in hala gol atamaması hakkında ilginç bir yorum yapan Çağdaş Atan, "Çalışkanlığından çok memnunum. Bu işin biraz da ketçap gibi olduğunu düşünüyorum. Gelmeye başladıktan sonra devamının geleceğini düşünüyorum" dedi.

HAFTANIN TAKIMI HATAYSPOR

Kasımpaşa ve Beşiktaş derbi zaferleriyle çıkışa geçen Trabzonspor karşısında son 18 dakikada 2-0 dan geri dönen Hatayspor, haftanın en flaş sonucuna imza attı.

HAFTANIN GOLÜ ZIYECH GALATASARAY

G.Saray'ın yıldızları yine iş başında. Başakşehir karşısında Faslı yıldız, Tete'nin pasını kontrol ettikten sonra havalanan topu yere düşürmeden şık bir vuruşla ağlara gönderdi.

HAFTANIN ASİSTİ

Beşiktaş'ın bu sezon en formda isimlerinden Salih Uçan, Kayserispor maçında klasını konuşturdu. Tecrübeli maestro, Alex'i yaklaşık 30 metreden attığı şık pasla golle buluşturdu.

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