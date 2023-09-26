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PFDK'ye sevk kararları açıklandı! Süper Lig'den 10 takım...

TFF, Süper Lig'den 10 takımın PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 19:03
PFDK'ye sevk kararları açıklandı! Süper Lig'den 10 takım...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 10 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle; Galatasaray, Fenerbahçe, Pendikspor, VavaCars Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, RAMS Başakşehir, MKE Ankaragücü, TÜMOSAN Konyaspor, Yukatel Adana Demirspor ve Atakaş Hatayspor'un PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'nin kulüp internet sitesinde yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları gerekçesiyle disipline gönderildiği aktarıldı.

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın sportmenliğe aykırı hareketi, Adana Demirsporlu futbolcu Kevin Rodrigues'in ise kural dışı hareketi sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

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