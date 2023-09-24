Ne Atmaca ne Yiğido

Süper Lig'de etkili bir performans gösterip son 3 maçını kazanan Rizespor'un serisi Sivasspor karşısında bitti. Takımlar puanları paylaştı: 1-1. Maça hızlı başlayan Sivasspor, 7. dakikada Samu Saiz'ın golüyle öne geçerken, ev sahibi Rizespor ise 35'te Dal Varesanovic'in sayısıyla beraberliği yakaladı. İkinci devre karşılıklı ataklarla geçerken iki takım da buldukları fırsatları değerlendiremedi. Böylece Rize bu sezonki 2'nci, Sivasspor ise 3. beraberliğini aldı. Haftaya Sivas Hatay'ı konuk edecek, Rize ise F.Bahçe deplasmanına gidecek.

"OLMADI"

Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, kazanmak için sahaya çıktıklarını ancak başaramadıklarını söyledi. Palut, zaman zaman takılmaların olabileceğini belirterek daha iyi olmak için uğraştıklarının altını çizdi.