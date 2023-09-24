Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı CANLI | Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetiyor.
Kasımpaşa - Adana Demirspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
KASIMPAŞA - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ
Kasımpaşa: Gianniotis, Claudio, Omeruo, Sadık, Yasin Özcan, Gökhan, Aytaç Kara, Gomis, Hajradinovic, Ben Ouanes, Ngoy
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf, Belhanda, Yusuf Sarı, Niang
KASIMPAŞA - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı 24 Eylül Pazar günü saat 20:00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.