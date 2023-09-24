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Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı CANLI | Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetiyor. Kasımpaşa - Adana Demirspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 19:53 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 20:10
Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı CANLI | Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetiyor.

Kasımpaşa - Adana Demirspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KASIMPAŞA - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ

Kasımpaşa: Gianniotis, Claudio, Omeruo, Sadık, Yasin Özcan, Gökhan, Aytaç Kara, Gomis, Hajradinovic, Ben Ouanes, Ngoy

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf, Belhanda, Yusuf Sarı, Niang

KASIMPAŞA - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı 24 Eylül Pazar günü saat 20:00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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