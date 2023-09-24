Antalya'dan siftah

Antalyaspor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında oynadığı maçta Samsunspor'u Jehezkel'in golleriyle 2-0 yendi. Akdeniz temsilcisi, Karadenizli renktaşı karşısında bu sezonki ilk galibiyetini aldı. 10. dakikada Saric'in çizgiden yaptığı ortayı Samsun defansı uzaklaştırmak isterken seken topu önünde bulan Jehezkel gelişine vurdu: 1-0.

DİBE DEMİR ATTI

Maçta bulduğu erken golle rahatlayan Antalyaspor, 18.dakikada yine Jehezkel ile farkı ikiye çıkardı. Bu dakikada Adam Buksa'nın ortasında ceza alanı içinde İsrailli forvet'in vuruşu, kaleci Szumki'ye rağmen filelere gitti: 2-0. Antalyaspor, puanını 6'ya yükseltirken, 1 puanda kalan Samsunspor ligin dibine demir attı.