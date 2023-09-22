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GAZİANTEP FK-İSTANBULSPOR İZLE | Gaziantep FK İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK sahasında İstanbulspor ile kozlarını paylaşacak. İki takım da mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki; Gaziantep FK-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 10:40 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 11:00
GAZİANTEP FK-İSTANBULSPOR İZLE | Gaziantep FK İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Gaziantep FK - İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı başlıyor... Ligin son sırasındaki Gaziantep FK sahasında İstanbulspor'la kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP FK - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK ile İstanbulspor arasında oynanacak maç, 22 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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