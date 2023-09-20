Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, haftanın hakemleri şöyle;
22 EYLÜL CUMA:
20.00 Gaziantep FK - İstanbulspor: MURAT ERDOĞAN
23 EYLÜL CUMARTESİ:
17.00 Pendikspor - Fatih Karagümrük: TUGAY KAAN NUMANOĞLU
17.00 Rizespor - Sivasspor: BURAK PAKKAN
20.00 Başakşehir-Galatasaray: KADİR SAĞLAM
20.00 Antalyaspor - Samsunspor: ARDA KARDEŞLER
24 EYLÜL PAZAR:
17.00 Beşiktaş - Kayserispor: ALİ ŞANSALAN
17.00 MKE Ankaragücü - Konyaspor: ERKAN ÖZDAMAR
20.00 Kasımpaşa - Adana Demirspor: YASİN KOL
20.00 Alanyaspor - Fenerbahçe: ATİLLA KARAOĞLAN
25 EYLÜL PAZARTESİ:
20.00 Hatayspor - Trabzonspor: BURAK ŞEKER