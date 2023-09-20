Derbi fırtınası

Milli ara sonrasında Süper Lig, fırtına gibi başladı. Haftanın en önemli maçında Trabzonspor, derbide Beşiktaş karşısında futbol resitali sundu. Güçlü rakibine adeta top göstermeyen Karadeniz Fırtınası, Mendy ve Onuachu'nun damga vurduğu dev maçtan 3-0'lık farklı sonuçla ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanan Galatasaray, öncesinde Samsunspor karşısında zorlu bir sınav verdi. İlk yarısını 3-0 önde kapattığı maçta ikinci yarı 3-2 olunca sahneye yıldızlar çıktı. Ziyech'in mermi gibi şutuna ancak İcardi gibi akıllı golcü hamle yapardı. Tangocu da akıl almaz bir golle galibiyeti perçinledi. Fenerbahçe kötü başladığı Antalyaspor karşısında Dzeko, İrfan ve Szymanski üçlüsüyle sonuca gidip liderliği kaptırmadı. Rizespor'un Konya'daki müthiş geri dönüşü, Adana Demirspor'un Pendik önündeki futbol ziyafeti, Kayserispor'un önlenemez yükselişi, Çağdaş Atan'la Başakşehir'in ilk galibiyeti alması ve Ankaragücü'nün Sivas baskını haftanın öne çıkan başlıkları oldu.