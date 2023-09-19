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Siftahgücü!

Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçı Morutan, Tolga Ciğerci ve Cephas’ın golleriyle kazandı. Yiğidolar’ın tek sayısını Samu Saiz kaydederken 59’da N’Jie kırmızı kart gördü

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 06:50
Siftahgücü!

Trendyol Süper Lig'de çıkış arayan iki ekibin mücadelesinde Ankaragücü, Sivasspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Mücadeleye iyi başlayan Yiğidolar, 18'inci dakikada Samu Saiz'in golüyle 1-0 öne geçti. Başkent ekibi bu gole 31'de Olimpu Moritan'ın şık golüyle yanıt verdi. Karşılıklı pozisyonların kaçtığı ilk devre 1-1 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya iyi başlayan Sivasspor'un 46. dakikada Caner'in kafasında top direkten döndü. N'Jie 59'da ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

TOLGA ÖNE GEÇİRDİ

Sivasspor 10 kişi kaldıktan sonra oyun üstünlüğü Ankaragücü'ne geçti. 66. dakikada Tolga Ciğerci'nin şutu savunmaya çarpıp kaleciyi yanılttı ve top ağlara gitti. 2-1 öne geçen Ankaragücü, 90+5'te Renaldo Cephas ile bir gol daha bulup mücadeleyi 3-1 kazandı. Bu sezonki ilk galibiyetini alan Ankaragücü puanını 5 puana yükseltirken, Sivasspor 5 puanda kaldı. Ankaragücü haftaya Konyaspor'u ağırlayacak. Sivasspor ise Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

ÜST ÜSTE İKİNCİ YENİLGİ

Ligin ilk üç haftasında 5 puan toplayan Sivasspor, üst üste ikinci yenilgisini aldı. İlk hafta Samsunspor ile 1-1 berabere kalan, ikinci hafta ise Gaziantep'i deplasmanda 3-1 yenen Yİğido, 3. hafta ise Antalya ile 1-1 berabere kalmıştı. Kırmızı-beyazlılar, Beşiktaş'ın ardından A.Gücü'ne de kaybetti.

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