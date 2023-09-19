Ne Karagümrük, ne Hatay

Hatayspor, beraberliğe abone oldu! Süper Lig'de galibiyet hasretini dindirmek isteyen bordo-beyazlılar, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalarak üst üste dördüncü maçından da 1 puana razı oldu. İlk yarıda iki takım da durağan bir oyun tercih edince devre golsüz eşitlikle sonuçlandı. Pozisyon ve hücum zenginliği açısından kısır geçen mücadele izleyenlere tat vermedi.

5 MAÇTA 4 BERABERLİK

Mücadelenin ikinci yarısı biraz daha hareketli geçti. Hatayspor, 73'üncü dakikada penaltı kazandı. Bordo-beyazlıların Kamerunlu yıldızı Didier Lamker Ze, atışı gole çeviremedi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 0-0 sona erdi. Bu sonucun ardından Hatayspor 7, Fatih Karagümrük 5 puana yükseldi. Hatayspor, ligde gelecek hafta Trabzonspor'u konuk edecek. Fatih Karagümrük, Pendik deplasmanına gidecek.

DEMİREL: PENALTIYI ATSAK...

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Yakaladığımız penaltıyı atabilsek oyun farklı noktaya gidebilirdi. Yine üzüldüğümüz bir maç oldu. Bugünle beraber 4-5 puanımız daha olabilirdi. Yukarılara çıkmak istiyoruz" dedi.