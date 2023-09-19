En çok maç kazanan isim Abdullah Avcı oldu!

A Milli Takım'da Stefan Kuntz ile yolların ayrılmasının ardından adı milli takımla anılan hocalar da dahil olmak üzere ortaya çıkan istatistiklerde Abdullah Avcı en çok maç kazanan, Şenol Güneş en çok gol sevinci yaşayan, Rıza Çalımbay ise en çok maça çıkan teknik direktör oldu.

Abdullah Avcı, son 10 yılda Süper Lig, 1'inci Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi, Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası Elemeleri ve milli takım hazırlık maçları da dahil olmak üzere görev yaptığı 369 karşılaşmanın 192'sinde sahadan galip ayrılmayı başardı. Tecrübeli teknik adam, 677 puanla en çok puan toplayan teknik adamlar sıralamasında da ilk sırada yer aldı. Avcı'yı, 314 maçta aldığı 180 galibiyetle 615 puan toplayan Şenol Güneş takip etti.

EN FAZLA GOL ATAN ŞENOL GÜNEŞ, İKİNCİ SIRA AVCI'NIN

Öte yandan bu karşılaşmalarda takımları en çok gol atan teknik adam ise Şenol Güneş oldu. Güneş'in takımları son 10 yılda oynadığı 314 maçta rakip ağları 639 kere sarsarken bu istatistikte Güneş'i, Abdullah Avcı takip etti. Avcı'nın takımları 369 maçta rakip ağları 606 kez sarsmayı başardı.

EN ÇOK MAÇA ÇIKAN TEKNİK ADAM 371 KARŞILAŞMAYLA ÇALIMBAY

Son 10 yılda en çok maça çıkan teknik adam ise 371 karşılaşma ile Rıza Çalımbay oldu. Çalımbay'ı 369 maçla Abdullah Avcı takip etti.

4 BÜYÜK TAKIMA KARŞI EN ÇOK PUAN KAZANAN AVCI, 3 BÜYÜKLERE KARŞI İSE TERİM

Abdullah Avcı, dört büyük takıma karşı oynadığı maçlarda ise yüzde 63 puan alma ve çalıştırdığı takımlarda maç kaybetmeme oranı yakaladı. Sadece Galatasaray'ın başında yer alan ve 3 büyüklere karşı mücadele eden Fatih Terim, 3 büyük takıma karşı görev yaptığı maçlar hesaplanırken, tecrübeli teknik adam burada yüzde 72'lik kaybetmeme oranının sahibi oldu.