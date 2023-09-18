Rizespor kasırgası

Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor şov sürüyor. Ligin yenisi Atmacalar, Konyaspor gibi zorlu bir deplasmanda son dakikalarına 1-0 yenik girdiği maçta, 89. dakikada Sauer ve 90+2. dakikada Gaich'in golleriyle 2-1 galip geldi. Bu skorun ardından yeşil-mavililer, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde 3'te 3'le adeta gövde gösterisi yaptı. Karadeniz ekibi, puanını 10'a yükselterek Trendyol Süper Lig'e süper bir başlangıç yaptı. Çaykur Rizespor, gelecek hafta sahasında Sivasspor'u konuk edecek.

SHELVEY DAMGASI

Sezon başında Bülent Korkmaz'ın yerine gelen teknik direktör İlhan Palut'un dokunuşlarının büyük bir etki yarattığı görülen Karadeniz ekibine 90+2. dakikada galibiyeti getiren golde ise Shelvey-Gaich ikilisinin imzası vardı. Transferin son günlerinde kadroya katılan İngiliz yıldız orta saha Shelvey ve Arjantinli golcü Gaich, kalitelerini ortaya koydu. Shelvey'in akıl dolu asistinde Gaich, kaleciyi de çalımlayıp Karadeniz temsilcisinin galibiyetini ilan etti. Yeni transferlerin takıma bu kadar çabuk uyum sağlaması yeşil-mavili taraftarları mutlu etti.

BAŞKAN TURGUT'LA KUTLAMA

Konyaspor deplasmanından flaş bir galibiyetle dönen Çaykur Rizespor'da yeşil-mavili yönetim ve teknik ekip maç dönüşünde Başkan İbrahim Turgut'la 3 puanı kutladı. Başkan Turgut, Ankara'daki ofisine yönetim ve teknik direktör İlhan Palut'u ağırlayıp, galibiyeti kutladı.

GÖKHAN KALESİNDE DEVLEŞTİ

Çaykur Rizespor'un Konyaspor galibiyetinde kaleci Gökhan Akkan'ın da hatırı sayılır bir katkısı vardı. Yeşil-beyazlılar karşısında 3 kritik kurtarışa imza atan Akkan, takımının galibiyetinde büyük bir pay sahibi oldu. 28 yaşındaki tecrübeli eldiven, kalesinde güven verdi.