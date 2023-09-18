Paşa'nın dönüşü!

Trendyol Süper Lig'de dün akşam oynanan Alanyaspor-Kasımpaşa mücadelesi nefesleri kesti. Ligde üç haftadır galibiyete hasret olan iki ekibin mücadelesinde Kasımpaşa, 3-1 yenik duruma düşse de son 10 dakikada bulduğu gollerle beraberliğe uzandı. Ev sahibi Alanyaspor, 18'inci dakikada Sergio Cordova'nın golüyle 1-0 öne geçti. 24'te Joao Novais turuncu-yeşillileri 2-0 öne geçirdi. Kasımpaşa, 45+2 Mamadou Fall ile bulduğu golle skoru 2-1 yaptı ve devre böyle bitti. İkinci yarıya da hızlı başlayan Alanya 51'de Novais ile bir gol daha bulup skoru 3-1'e taşıdı. Kasımpaşa, . dakikada Aytaç Kara ve 87. dakikada Mortadha Ben Ouanes'nin golleriyle skoru 3-3'e getirdi ve iki takım 1'er puan aldı. Alanyaspor puanını 7'ye, Kasımpaşa ise 6 yaptı. Akdeniz ekibi haftaya Fenerbahçe İstanbul ekibi ise Adana Demir ile karşılaşacak.

4 MAÇTIR BERABERE

Sezona Başakşehir galibiyetiyle başlayan Alanyaspor, beraberliğe abone oldu. Akdeniz ekibi son dört maçından 1 puanla ayrıldı.