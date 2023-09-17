TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE - SÜPER LİG 📺 | Trabzonspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? TS BJK maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Beşiktaş, Papara Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda? TS BJK maçı saat kaçta?

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Bakasetas, Visca, Bardhi, Abdülkadir, Onuachu

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Onur, Amir, Salih, Rashica, Gedson, Rebic, Cenk Tosun

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Beşiktaş maçı 17 Eylül Pazar günü saat 20:00'de oynanacak. Müsabaka beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

SÜPER LİG'DE 101. RANDEVU

İki takım Süper Lig'de daha önce 100 kez karşılaştı. Beşiktaş 37 kez sahadan galibiyet ile ayrılırken, Trabzonspor ise 36 kez üç puanın sahibi oldu. 27 müsabaka da beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu mücadelelerde siyah-beyazlılar rakip fileleri 142 kez havalandırırken, kalesinde de 114 gol gördü. Geçen sezonun ikinci yarısında oynanan aralarındaki son müsabaka golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı.

BEŞİKTAŞ SÜPER LİG'DE 18 MAÇTIR YENİLMİYOR

Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 18 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Siyah-beyazlılar, bu süreçte 14 galibiyet elde ederken 4 kez de beraberlik ile sahadan ayrıldı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'deki son mağlubiyetini geçtiğimiz sezonun 23. haftasında Sivasspor'a karşı yaşamıştı.

KARTAL RAKİBİNE KARŞI 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Beşiktaş, Trabzonspor'u son 5 maçtır mağlup edemiyor. İki takım arasında oynanan son 5 karşılaşmanın ikisini bordo-mavililer kazanırken, 3 müsabaka da beraberlik ile sonuçlandı. Siyah-beyazlılar, rakibini en son 2020-2021 sezonunda deplasmanda mağlup etmişti.

DÜDÜK VOLKAN BAYARSLAN'DA

Zorlu müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Deniz Caner Özaral yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.