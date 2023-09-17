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Trabzonspor - Beşiktaş maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sezonun ilk derbisi oynanıyor. Trabzonspor ile Beşiktaş, Papara Park Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. İki takım da karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Bu heyecanlı mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 21:20 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 21:30
Trabzonspor - Beşiktaş maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta heyecanı devam ediyor.

Trabzonspor ile Beşiktaş, sezonun ilk derbisinde karşı karşıya geliyor.

Trabzonspor'un ligde 6, Beşiktaş'ın ise 7 puanı bulunuyor.

Papara Park Stadyumu'nda oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Bakasetas, Visca, Bardhi, Abdülkadir, Onuachu

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Onur, Amir, Salih, Rashica, Gedson, Rebic, Cenk Tosun

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Beşiktaş maçı 17 Eylül Pazar günü saat 20:00'de başladı. Müsabaka beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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