Trabzonspor - Beşiktaş maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta heyecanı devam ediyor.
Trabzonspor ile Beşiktaş, sezonun ilk derbisinde karşı karşıya geliyor.
Trabzonspor'un ligde 6, Beşiktaş'ın ise 7 puanı bulunuyor.
Papara Park Stadyumu'nda oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Bakasetas, Visca, Bardhi, Abdülkadir, Onuachu
Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Onur, Amir, Salih, Rashica, Gedson, Rebic, Cenk Tosun
TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Beşiktaş maçı 17 Eylül Pazar günü saat 20:00'de başladı. Müsabaka beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.