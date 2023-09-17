Trabzonspor 3 - 0 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftası, sezonun ilk derbisine sahne oldu. Trabzonspor ile Beşiktaş, Papara Park Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Bordo-mavililer, 30. dakikada yeni transferi Onuachu'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Fırtına, 42. dakikada Bakasetas'ın frikikten kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı.

İlk yarı Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Trabzonspor ikinci yarıda da etkili olmaya devam etti. 62. dakikada Edin Visca farkı 3'e çıkaran isim oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Trabzonspor bu galibiyetle puanını 9'a yükseltti. Bu sezon ligdeki ilk yenilgisini alan Beşiktaş ise 7 puanda kaldı.