Kayseri Thiam'la coştu

Ligdehenüz mağlubiyeti bulunmayan Kayserispor, Gaziantep FK'ye de şans tanımadı. Yeni hocası Recep Uçar'la 2-0 kazanan sarı-kırmızılılar, puanını 9'a çıkartmayı başardı. Karşılaşmaya ise Kayserispor'un golcüsü Thiam damga vurdu. 6. dakikada Ali Karimi'nin yere düşürülmesi sonrasında kazanılan penaltıda takımını öne geçiren Senegalli forvet, 89'da bir kez daha sahne aldı. Orta sahada topla buluşan tecrübeli oyuncu, rakiplerini geçip ceza sahası içinde kalecinin yanından meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0. Kayserispor bu sonuçla ligdeki yenilmezliğini sürdürdü ve puanını 9'a çıkartmayı başardı. Yeni hocası Marius Sumudica ile ilk maçına çıkan Gaziantep FK ise 5'inci haftayı da puan alamadan kapattı.