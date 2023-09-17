Buldozer Rize

SüperLig'de Çaykur Rizespor fırtınası hız kesmiyor... Trabzonspor ve Karagümrük'ü mağlup eden Karadeniz ekibi, Konyaspor'a da şans tanımadı. Mavi-yeşilliler, son anlara geride girdiği maçta 3 puanı alarak çıkışını sürdürdü. İki ekibin de fırsat bulmakta zorlandığı ilk yarıda ev sahibi ekip tek fırsatta öne geçti. Uğurcan Yazğılı'nın 34. dakikada attığı golle Konyaspor soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti. İkinci yarıda da durum pek farklı değildi. Net fırsat yakalamakta zorlanan Çaykur Rizespor, 89. dakikaya kadar 1-0 gerideydi. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Sauer, eşitliği sağlayarak takımını umutlandırdı. Son anlarda ise sahneye Gaich çıktı. Ayağının tozuyla ilk maçına çıkan Arjantinli forvet, 90+2'de Shelvey'in pasında kaleciyi de geçen Gaich, Çaykur Rize'ye 2-1'lik galibiyeti getirdi. Bu sonuçla 3'te 3 yapan Karadeniz ekibi, 10 puana ulaştı.