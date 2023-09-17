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Alanyaspor - Kasımpaşa maçı CANLI

Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Alanyaspor'un ev sahipliğinde oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 21:20 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 21:30
Alanyaspor - Kasımpaşa maçı CANLI

Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

Alanyaspor'un ev sahipliğinde oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ALANYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ

Alanyaspor: Ertuğrul, Augusto, Furkan, Aliti, Yusuf, Richard, Jenvier, Novais, Eduardo, Efecan, Cordova

Kasımpaşa: Ali Emre, Winck, Omeruo, Yasin, Ouanes, Saddiki, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Ngoy, Da Costa

ALANYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Kasımpaşa maçı saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

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