Alanyaspor - Kasımpaşa maçı CANLI

Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.
Alanyaspor'un ev sahipliğinde oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
ALANYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ
Alanyaspor: Ertuğrul, Augusto, Furkan, Aliti, Yusuf, Richard, Jenvier, Novais, Eduardo, Efecan, Cordova
Kasımpaşa: Ali Emre, Winck, Omeruo, Yasin, Ouanes, Saddiki, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Ngoy, Da Costa
ALANYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Alanyaspor - Kasımpaşa maçı saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.