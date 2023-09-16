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Konyaspor - Rizespor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Konyaspor sahasında Rizespor'u konuk ediyor. İki takım da zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Konyaspor - Rizespor maçının CANLI anlatımı fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 16:50
Konyaspor - Rizespor maçı CANLI

Konyaspor ile Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında kozlarını paylaşıyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çalıyor.

Lige iyi bir başlangıç yapan iki ekip de zorlu karşılaşmadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

KONYASPOR - RİZESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Nzonzi, Muric, Cicaldau, Moreno, Cikalleshi

Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim, Mithat Pala, Olayowin, Varesanovic, Sauer, Zeqiri, Benhur

KONYASPOR - RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Konyaspor - Rizespor maçını beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

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