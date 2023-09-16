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Kayserispor Gaziantep FK maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Mondihome Kayserispor evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekip yenilmezlik serisini sürdürmek isterken, konuk takım da ilk puanlarını almak için sahaya çıkıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 16:52 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 17:00
Kayserispor Gaziantep FK maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Mondihome Kayserispor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor.

Kayserispor yenilmezlik serini sürdürmek istiyor.

Gaziantep FK ise ilk puanlarını almak için sahaya çıkıyor.

KAYSERİSPOR - GAZİANTEP FK İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Arif, Attamah, Carole, Ackah, Ramazan, Ali Karimi, Carlos Mane, Gökhan Sazdağı, Thiam.

Gaziantep FK: Florin Nita, Ertuğrul, Djilobodji, N'Koulou, Mustafa, Morais, Furkan, Jevtovic, Markovic, Maxim, Dragus.

KAYSERİSPOR GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Gaziantep FK maçı 16 Eylül Cumartesi günü saat 17:00'de başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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