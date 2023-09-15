SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Valentin Eysseric Fatih Karagümrük'te!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük dikkat çeken bir transfere daha imza attı.
İstanbul ekibi Fransız on numara Valentin Eysseric'i transfer ettiğini duyurdu.
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:
Valentin Eysseric Karagümrük'te📣 Başarılı orta saha oyuncusu Valentin Eysseric ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Fransa Ligue 1, Serie A ve Ülkemizde görev almış Fransız oyuncuya kulübümüze hoş geldin diyor, Karagümrük formasıyla başarılar dileriz. pic.twitter.com/4VnoJDmjNE— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) September 15, 2023