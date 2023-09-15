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SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Valentin Eysseric Fatih Karagümrük'te!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük dikkat çeken bir transfere imza attı. İstanbul ekibi son olarak Kasımpaşa formasını terleten 31 yaşındaki on numara Valentin Eysseric'i kadrosuna kattı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 21:10
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Valentin Eysseric Fatih Karagümrük'te!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük dikkat çeken bir transfere daha imza attı.

İstanbul ekibi Fransız on numara Valentin Eysseric'i transfer ettiğini duyurdu.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

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