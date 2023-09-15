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SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Süper Lig'de transfer dönemi sona eriyor! İşte son gün bombaları
Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de transfer dönemi 15 Eylül Cuma günü saat 00.00 itibarıyla sona erecek. Başta ligin dört büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kadrosuna kattıkları yıldızlarla gündem oldu. Pek çok takviyenin gerçekleştiği yaz transfer döneminde son saatlere girilirken, Süper Lig ekipleri son transferlerini tek tek açıklamaya başladı. İşte Süper Lig'de yaz transfer döneminin son gününde atılan imzalar...
Süper Lig HaberleriGiriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 17:31Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 19:26
ADANA DEMİRSPOR
Edouard Michut (PSG - Satın alma opsiyonlu kiralık)