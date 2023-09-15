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SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Süper Lig'de transfer dönemi sona eriyor! İşte son gün bombaları

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de transfer dönemi 15 Eylül Cuma günü saat 00.00 itibarıyla sona erecek. Başta ligin dört büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kadrosuna kattıkları yıldızlarla gündem oldu. Pek çok takviyenin gerçekleştiği yaz transfer döneminde son saatlere girilirken, Süper Lig ekipleri son transferlerini tek tek açıklamaya başladı. İşte Süper Lig'de yaz transfer döneminin son gününde atılan imzalar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 17:31 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 19:26
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Süper Lig'de transfer dönemi sona eriyor! İşte son gün bombaları

ADANA DEMİRSPOR

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Süper Lig'de transfer dönemi sona eriyor! İşte son gün bombaları

Edouard Michut (PSG - Satın alma opsiyonlu kiralık)

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Süper Lig'de transfer dönemi sona eriyor! İşte son gün bombaları

Mario Balotelli (Sion)

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Süper Lig'de transfer dönemi sona eriyor! İşte son gün bombaları

BAŞAKŞEHİR

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Süper Lig'de transfer dönemi sona eriyor! İşte son gün bombaları

Emmanuel Dennis (Nottingham Forest)

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Süper Lig'de transfer dönemi sona eriyor! İşte son gün bombaları

KAYSERİSPOR

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Süper Lig'de transfer dönemi sona eriyor! İşte son gün bombaları

Onurcan Piri (Giresunspor)

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Süper Lig'de transfer dönemi sona eriyor! İşte son gün bombaları

Hasan Ali Kaldırım (Ankaragücü)

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Süper Lig'de transfer dönemi sona eriyor! İşte son gün bombaları

PENDİKSPOR

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Süper Lig'de transfer dönemi sona eriyor! İşte son gün bombaları

Ahmed Hassan (Olympiakos)

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Süper Lig'de transfer dönemi sona eriyor! İşte son gün bombaları

SİVASSPOR

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Süper Lig'de transfer dönemi sona eriyor! İşte son gün bombaları

Burak Kapacak (Fenerbahçe - Kiralık)

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