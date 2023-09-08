Süper Lig'in ilk yarısında oynanacak derbilerin tarihleri açıklandı!

Süper Lig'in ilk yarısında oynanacak derbi maçların tarihleri belli oldu.

Derbilerin tarihleri şu şekilde:

17 Eylül | Trabzonspor - Beşiktaş

21 Ekim | Galatasaray - Beşiktaş

4 Kasım | Fenerbahçe - Trabzonspor

9 Aralık | Beşiktaş - Fenerbahçe

24 Aralık | Fenerbahçe - Galatasaray

ERTELEME MAÇLARININ TARİHLERİ DE BELLİ OLDU

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçlarının programı açıklandı.

Süper Lig'in 3. haftasında oynanması planlanan İstanbulspor - Galatasaray, Adana Demirspor - Beşiktaş ve Fenerbahçe - Başakşehir müsabakaları, takımların Avrupa kupalarında oynayacakları play-off maçları Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ileri bir tarihe ertelenmişti. TFF'den yapılan açıklamada bu mücadelelerin tarihleri açıklandı.

Buna göre ertelenen karşılaşmalarının tarihi ve saatleri şöyle:

26 EYLÜL SALI

20.30 İstanbulspor - Galatasaray

27 EYLÜL ÇARŞAMBA

20.00 Adana Demirspor - Beşiktaş

28 EYLÜL PERŞEMBE

20.00 Fenerbahçe - Başakşehir