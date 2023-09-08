Haberler Süper Lig Süper Lig'in ilk yarısında oynanacak derbilerin tarihleri açıklandı!

Süper Lig'in ilk yarısında oynanacak derbilerin tarihleri açıklandı!

Süper Lig'in ilk yarısında oynanacak derbi maçların tarihleri belli oldu. Ayrıca Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynayacakları maçlar nedeniyle ertelenen lig karşılaşmalarının yeni tarihleri de açıklandı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 16:57 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 17:31
Süper Lig'in ilk yarısında oynanacak derbilerin tarihleri açıklandı!

Süper Lig'in ilk yarısında oynanacak derbi maçların tarihleri belli oldu.

Derbilerin tarihleri şu şekilde:

17 Eylül | Trabzonspor - Beşiktaş

21 Ekim | Galatasaray - Beşiktaş

4 Kasım | Fenerbahçe - Trabzonspor

9 Aralık | Beşiktaş - Fenerbahçe

24 Aralık | Fenerbahçe - Galatasaray

ERTELEME MAÇLARININ TARİHLERİ DE BELLİ OLDU

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçlarının programı açıklandı.

Süper Lig'in 3. haftasında oynanması planlanan İstanbulspor - Galatasaray, Adana Demirspor - Beşiktaş ve Fenerbahçe - Başakşehir müsabakaları, takımların Avrupa kupalarında oynayacakları play-off maçları Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ileri bir tarihe ertelenmişti. TFF'den yapılan açıklamada bu mücadelelerin tarihleri açıklandı.

Buna göre ertelenen karşılaşmalarının tarihi ve saatleri şöyle:

26 EYLÜL SALI

20.30 İstanbulspor - Galatasaray

27 EYLÜL ÇARŞAMBA

20.00 Adana Demirspor - Beşiktaş

28 EYLÜL PERŞEMBE

20.00 Fenerbahçe - Başakşehir

DİĞER
Usta oyuncu Fikret Kuşkan tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti! “Ailem ve benim için çok doğru bir karar…”
Başkan Recep Tayyip Erdoğan G-20 Liderler Zirvesi için Hindistan'da
F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a!
Çarpıcı iddia! 23'lük yıldız Cimbom'a geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Konyaspor'a Portekizli forvet! Resmen açıklandı
G.Saray'a 100 gollük forvet! TFF'ye bildirildi
İşte Survivor'ın 3. yarışmacısı!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? | 8 Eylül Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı! Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı! 16:56
Konyaspor'a Portekizli forvet! Resmen açıklandı Konyaspor'a Portekizli forvet! Resmen açıklandı 16:53
G.Saray'a 100 gollük forvet! TFF'ye bildirildi G.Saray'a 100 gollük forvet! TFF'ye bildirildi 16:25
İrlanda U21 - Türkiye U21 maçı hangi kanalda? İrlanda U21 - Türkiye U21 maçı hangi kanalda? 16:16
İlkay Gündoğan'a yeni görev! İlkay Gündoğan'a yeni görev! 16:13
Kosova - İsviçre maçı ne zaman? Kosova - İsviçre maçı ne zaman? 16:04
Daha Eski
Estonya - İsveç maçı hangi kanalda? Estonya - İsveç maçı hangi kanalda? 15:56
Ukrayna - İngiltere maçı ne zaman? Ukrayna - İngiltere maçı ne zaman? 15:54
Azerbaycan - Belçika maçı hangi kanalda? Azerbaycan - Belçika maçı hangi kanalda? 15:48
Romanya - İsrail maçı ne zaman? Romanya - İsrail maçı ne zaman? 15:41
Başkan Erdoğan Taha Akgül ile görüştü: Bir aksilik olmasın ha! Başkan Erdoğan Taha Akgül ile görüştü: Bir aksilik olmasın ha! 15:38
Kuzey Makedonya - İtalya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri Kuzey Makedonya - İtalya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri 15:30