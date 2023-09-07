Maestro Tait

Süper Lig'de oynadığı ilk üç maçta istediği sonuçları alamayan ligin yenisi Yılport Samsunspor, transfere hız verdi. Kadrosunu takviye etmek için kolları sıvayan kırmızı-şimşekler, orta sahanın yönetimini Fransız Flavien Tait'e vermeye hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlılar, bir süredir yürüttüğü transfer operasyonunda Rennes'in 30 yaşındaki maestrosu Tait'i renklerine bağladı. Karadeniz temsilcisi, sözleşmesinin son yılına giren tecrübeli orta saha için herhangi bir bedel ödemeyecek.

9 MİLYON EURO'YA GELDİ

Fransa'nın önemli takımlarından Rennes'in vazgeçilmez isimlerinden birisi olan Tait, 2019 yılında Fransız ekibi Angers'dan 9 milyon euro karşılığında transfer edildi. 4 sezondur Rennes'te top koşturan Tait, geçtiğimiz sezon 38 karşılaşmaya çıkarken, bu maçlarda 2 gol, 2 asist katkısı sağladı. Bu sezon ise 4 haftası geride kalan Fransa Ligue 1'de kırmızı-siyahlı formayla 3 maçta kadroya girmesine rağmen süre alamadı. Rennes'in geçen hafta Brest'le deplasmanda golsüz berabere kaldığı son maçta da kadroda yer almadı.

Fransa'da Chateauroux altyapısından yetişen, kariyerinde ilk kez Fransa dışında forma giyecek olan Tait, Rennes'in vazgeçilmez isimlerinden birisi oldu. Tecrübeli maestro, kırmızı- siyahlı formayla boy gösterdiği 129 maçta 12 gol, 13 asist katkısı sağladı.