Kaptan Levent uzattı

Fatih Karagümrük, kaptan Levent Mercan'ın sözleşmesini 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzattı. Kariyerine orta saha olarak başlayan ardından Fatih Karagümrük'te sol beke evrilen 22 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 4 karşılaşmada da görev aldı. Geçtiğimiz sezon ise forma giydiği 32 karşılaşmada 2 gol, 2 asist katkısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Fatih Karagümrük, kaptan Levent Mercan'ın sözleşmesini 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzattı. Kariyerine orta saha olarak başlayan ardından Fatih Karagümrük'te sol beke evrilen 22 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 4 karşılaşmada da görev aldı. Geçtiğimiz sezon ise forma giydiği 32 karşılaşmada 2 gol, 2 asist katkısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.