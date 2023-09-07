Atan, Şehir yolunda

Trendyol Süper Lig'de ilk 4 haftayı 6 puanla namağlup olarak tamamlayan Kayserispor'da şok bir ayrılık yaşandı. Transfer yasağını bir türlü kaldıramayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Çağdaş Atan, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla takımdan ayrıldığını açıkladı. 43 yaşındaki başarılı hocanın, Emre Belözoğlu'yla yollarını ayıran Başakşehir'le anlaştığı öğrenildi.
TrendyolSüper Lig'de ilk 4 haftayı 6 puanla namağlup olarak tamamlayan Kayserispor'da şok bir ayrılık yaşandı. Transfer yasağını bir türlü kaldıramayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Çağdaş Atan, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla takımdan ayrıldığını açıkladı. 43 yaşındaki başarılı hocanın, Emre Belözoğlu'yla yollarını ayıran Başakşehir'le anlaştığı öğrenildi.