Haberler Süper Lig 3 transfer daha yolda

3 transfer daha yolda

Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, geçtiğimiz günlerde A Spor'a yaptığı açıklamada, 6 transfer daha yapacaklarını açıklamıştı. Başkan Yıldırım, "Elimizdeki kadronun Süper Lig seviyesinde olmadığını görünce hocamızla beraber karar alıp, 6 oyuncu almaya karar verdik, taraftarımıza söz vermiştim, transferler için babası da Samsunlu olan Ercan Kara'yı aldık. Planımızdaki 3 transferi bitirdik. 3 transferimizi de yapacağız. 8 numara için oyuncu ile anlaştık" ifadelerini kullanmıştı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 06:50
3 transfer daha yolda
Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, geçtiğimiz günlerde A Spor'a yaptığı açıklamada, 6 transfer daha yapacaklarını açıklamıştı. Başkan Yıldırım, "Elimizdeki kadronun Süper Lig seviyesinde olmadığını görünce hocamızla beraber karar alıp, 6 oyuncu almaya karar verdik, taraftarımıza söz vermiştim, transferler için babası da Samsunlu olan Ercan Kara'yı aldık. Planımızdaki 3 transferi bitirdik. 3 transferimizi de yapacağız. 8 numara için oyuncu ile anlaştık" ifadelerini kullanmıştı.
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