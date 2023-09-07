3 transfer daha yolda

Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, geçtiğimiz günlerde A Spor'a yaptığı açıklamada, 6 transfer daha yapacaklarını açıklamıştı. Başkan Yıldırım, "Elimizdeki kadronun Süper Lig seviyesinde olmadığını görünce hocamızla beraber karar alıp, 6 oyuncu almaya karar verdik, taraftarımıza söz vermiştim, transferler için babası da Samsunlu olan Ercan Kara'yı aldık. Planımızdaki 3 transferi bitirdik. 3 transferimizi de yapacağız. 8 numara için oyuncu ile anlaştık" ifadelerini kullanmıştı.
YılportSamsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, geçtiğimiz günlerde A Spor'a yaptığı açıklamada, 6 transfer daha yapacaklarını açıklamıştı. Başkan Yıldırım, "Elimizdeki kadronun Süper Lig seviyesinde olmadığını görünce hocamızla beraber karar alıp, 6 oyuncu almaya karar verdik, taraftarımıza söz vermiştim, transferler için babası da Samsunlu olan Ercan Kara'yı aldık. Planımızdaki 3 transferi bitirdik. 3 transferimizi de yapacağız. 8 numara için oyuncu ile anlaştık" ifadelerini kullanmıştı.