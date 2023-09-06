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Süper Lig’in değeri 1 milyar euroyu geçti

Bu sezon yapılan birbirinden önemli transferler sonrasında Süper Lig’deki takımların kadro değerinin toplamı tarihte ilk kez 1.12 milyar Euro oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 06:50
Süper Lig’in değeri 1 milyar euroyu geçti

Süper Lig'de bu sezon başta Galatasaray ve Fenerbahçe olmak üzere, mücadele eden tüm takımlar kadrolarına birçok önemli ismi kattı. Yapılan bu dünyaca ünlü transferlerle Süper Lig'in kadro değeri tarihinde ilk kez 1 milyar euronun üzerine çıktı. Transferin bitmesine 10 gün kala ligdeki 20 takımın kadrolarının toplam değeri 1.12 milyar Euro. Ligin en değerli takımı 251 milyon 950 bin Euro ile Galatasaray, kadro değeri en düşük takım ise; 14 milyon 200 bin euroyla İstanbulspor.

Galatasaray'la birlikte 200 milyon Euro bandını geçen geçen tek takım 209 milyon euroyla Fenerbahçe...

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