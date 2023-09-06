Haberler Süper Lig Kayserispor'da Teknik Direktör Çağdaş Atan görevinden ayrıldı!

Kayserispor'da Teknik Direktör Çağdaş Atan görevinden ayrıldı!

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımda son olarak teknik direktör Çağdaş Atan görevinden ayrıldı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 18:42 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 18:48
Kayserispor'da Teknik Direktör Çağdaş Atan görevinden ayrıldı!

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımda son olarak teknik direktör Çağdaş Atan görevinden ayrıldı.

Teknik adam ayrılığının ardından veda açıklamasında bulundu.

İŞTE ÇAĞDAŞ ATAN'IN VEDA AÇIKLAMASI:

"Bittiği için üzgün değilim, yaşandığı için mutluyum...

Kayseri bana ilk günden itibaren kucak açtı, hayatımda hiç sevilmediğim kadar sevildim. Birlikte hayaller kurduk, başarılı olduk, güldük, ağladık... Zorlukları paylaştık, unutulmaz hatıralar yaşadık. Saha içi ve dışında çok çalıştık, birlikte geliştik ve büyüdük. Geride kalan süreçte çok yıprandık, yorulduk. Artık veda zamani.

Ayrılırken en mutlu olduğum şey, bu oyuncu grubuyla da yapabileceğimizi kanıtlamak. İnşallah transfer tahtası açıldığında, Kayserispor yapacağı takviyelerle bu oyuncu grubunu daha da başarılı kılacak hamlelerle hak ettiği yerde olacaktır.

Kayseri'de geçirdiğim süre boyunca çok özel bir destek gördüm. Kayseri için gecesini gündüzüne katan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki'nin hamiliğinde, milletvekillerimiz Sayın Hulusi Akar ve Sayın Mustafa Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç ve Sayın Valimiz Gökmen Çiçek zor günlerimizde bize destek oldular. Yürekten teşekkür ederim.

Başkanımız Sayın Ali Çamlı ile özel bir ilişkimiz oldu. Kendisi kulüp için büyük bir şans. Sportif Direktörümüz Murat Duman da dert ortağım olarak her anımda bana destek olan kişiydi. Kulüp personelimizden, yönetim kurulumuza herkese içten teşekkür ederim. Büyük Kayserispor taraftarı, sizlerden ricam bu muhteşem desteğinizi eksik etmemeniz. Bu kulübün esas gücü sizlersiniz.

Oyuncularım, benimle kader birliği yapan evlatlarım. Sizlerle ayrı ayrı vedalaşacağım...

Namağlup bir takım bırakmanın huzuruyla ayrılıyorum şehirden. İçim buruk olsa da, hepinizi çok seviyorum değerli Kayseri halkı. Sofranızda her zaman bir tabağım olduğunu bilerek ayrılıyorum bu şehirden. Hakkınızı helal edin."

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