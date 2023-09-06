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Haftanın sözü: Bekledim de gelmedi

Sivas galibiyeti sonrası stoper transferi hakkında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yüzleri güldürdü. Güneş, şöyle konuştu: Bekliyoruz, olacağını düşünüyoruz. Bu zamana kadar hep bekliyoruz. Bekledim de gelmedi. Şarkıya döneceğiz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 06:50
Haftanın sözü: Bekledim de gelmedi

Sivas galibiyeti sonrası stoper transferi hakkında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yüzleri güldürdü. Güneş, şöyle konuştu: Bekliyoruz, olacağını düşünüyoruz. Bu zamana kadar hep bekliyoruz. Bekledim de gelmedi. Şarkıya döneceğiz.

HAFTANIN GOLÜ: BARDHI

Geldiği günden beri eleştirilen Makedon 10 numara, Kasımpaşa'ya attığı 2 golle üzerindeki ölü toprağını da attı. Bardhi, fileleri havalandırdığı iki golde de kaleye güdümlü füze gönderdi.

HAFTANIN ASİSTİ: KEREM

Galatasaray'ın 3 gollü G.Antep galibiyetine Kerem Aktürkoğlu damga vurdu. Genç yıldız, 2. golde şık bir tek dokunuşla İcardi'yi golle buluşturup hem golcü hem asistçi kimliğini gösterdi.

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