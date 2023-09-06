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Büyükler firesiz

Süper Lig'de milli ara öncesinde 4 Büyükler, haftayı kayıpsız atlattı. Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı Ankaragücü deplasmanında Osayi'nin müthiş golüyle zirvede kaldı. 3'te 3 yapan sarılacivertliler, liderlik koltuğunu bırakmadı. Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdıran Galatasaray, Gaziantep deplasmanında Arjantinli yıldızı İcardi ve milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu'yla sonuca gitti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 06:50
Büyükler firesiz

Süper Lig'de milli ara öncesinde 4 Büyükler, haftayı kayıpsız atlattı. Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı Ankaragücü deplasmanında Osayi'nin müthiş golüyle zirvede kaldı. 3'te 3 yapan sarılacivertliler, liderlik koltuğunu bırakmadı. Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdıran Galatasaray, Gaziantep deplasmanında Arjantinli yıldızı İcardi ve milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu'yla sonuca gitti. İki yıldızının mükemmel oyunuyla 3 gol bulan sarı-kırmızılılar, taraftarlarını mutlu etmeyi başardı. Beşiktaş, yenilenmiş kadrosuyla karşısına çıkan Sivasspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle rahat geçti ve taraftarlarına umut dağıttı. Evinde Rize'ye kaybeden Trabzonspor, Kasımpaşa'da müthiş futbolunu 5 golle süsleyip kendisini affettirdi. Rizespor ve Konyaspor haftanın karlı takımları oldu. Başakşehir'de Konya yenilgisi sonrasında Emre Belözoğlu'yla yollar ayrıldı. Hatayspor da Adana Demir karşısında 3-1'lik galibiyeti koruyamazken, haftanın en dikkat çekici maçlarından birine imza attı.

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