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Trendyol Süper Lig'de ilk 4 hafta ardından...

Trendyol Süper Lig’de önceki gün oynanan maçlarla 4. hafta tamamlandı ve milli maçlar nedeniyle liglere ara verildi. Geride kalan 4 haftayı bir maçı eksik F.Bahçe, lider tamamladı. Ligin son sırasında ise puan alamayan Başakşehir ile G.Antep bulunuyor. Süper Lig’de ilk 4 haftada F.Bahçe puan kaybetmedi ve 3’te 3 yaptı. Sarı-lacivertliler dışında G.Saray, Beşiktaş, Konya, Hatay, Alanya, Kayseri, A.Demirspor ve İstanbulspor da mağlubiyet yaşamadı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 06:50
Trendyol Süper Lig'de ilk 4 hafta ardından...

Trendyol Süper Lig'de önceki gün oynanan maçlarla 4. hafta tamamlandı ve milli maçlar nedeniyle liglere ara verildi. Geride kalan 4 haftayı bir maçı eksik F.Bahçe, lider tamamladı. Ligin son sırasında ise puan alamayan Başakşehir ile G.Antep bulunuyor. Süper Lig'de ilk 4 haftada F.Bahçe puan kaybetmedi ve 3'te 3 yaptı. Sarı-lacivertliler dışında G.Saray, Beşiktaş, Konya, Hatay, Alanya, Kayseri, A.Demirspor ve İstanbulspor da mağlubiyet yaşamadı.

ICARDI KRALLIKTA ZİRVEDE

İlk 4 haftada gol krallığında zirvede Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi yer aldı. Icardi 3 maçta rakip fileleri 4 kez havalandırdı. İcardi'yi 3'er golle F.Bahçe'den Dzeko, Hatayspor'dan Standberg ve Dele-Bashiru, Kayserispor'dan Mame Thiam, Konyaspor'dan Cikalleshi ve A.Gücü'nden Efkan Bekiroğlu takip etti.

EN GOLCÜ TAKIMLAR TRABZON VE HATAY

Süper Lig'de geride kalan 4 haftanın en golcü takımları Hatayspor ile Trabzonspor oldu. İki takım 8'er kez gol sevinci yaşadı. Bu iki takımı 6 golle Adana Demirspor takip etti. Başakşehir ise henüz golle tanışamadı. Öte yandan İstanbulspor, Süper Lig'de söz konusu 4 haftada 2 mücadeleye çıkarken, 2 maçları ertelendi.

EN ÇOK GOLÜ ANTEP YEDİİ

İlk 4 haftada ligin en fazla gol yiyen takımı G.Antep oldu. Kırmızı-siyahlılar kalesinde 10 gole engel olamadı. Kasımpaşa ve Pendik de 8 gol yedi. G.Saray ise şu ana kadar ağlarında gol görmeyen tek takım oldu. Bu arada ilk 4 müsabakada F.Bahçe, Başakşehir, İstanbulspor, Alanya, Pendik, G.Antep ve Konya kırmızı kart gördü.

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