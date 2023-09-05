Thiam, Kayserispor tarihine geçti

Kayserispor'da 3. sezonunu geçiren Mame Baba Thiam, tarihe geçti. Bu sezona son derece başarılı bir giriş yapan ve 4 maçta 3 gole ulaşan Thiam, Sarı-kırmızılı forma ile Süper Lig'de en çok gol atan futbolcu unvanına kavuştu. Mame Baba Thiam, toplamda 22 gole ulaştı.
Kayserispor'da3. sezonunu geçiren Mame Baba Thiam, tarihe geçti. Bu sezona son derece başarılı bir giriş yapan ve 4 maçta 3 gole ulaşan Thiam, Sarı-kırmızılı forma ile Süper Lig'de en çok gol atan futbolcu unvanına kavuştu. Mame Baba Thiam, toplamda 22 gole ulaştı.