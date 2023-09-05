Haberler Süper Lig Thiam, Kayserispor tarihine geçti

Thiam, Kayserispor tarihine geçti

Kayserispor'da 3. sezonunu geçiren Mame Baba Thiam, tarihe geçti. Bu sezona son derece başarılı bir giriş yapan ve 4 maçta 3 gole ulaşan Thiam, Sarı-kırmızılı forma ile Süper Lig'de en çok gol atan futbolcu unvanına kavuştu. Mame Baba Thiam, toplamda 22 gole ulaştı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 06:50
Thiam, Kayserispor tarihine geçti
Kayserispor'da 3. sezonunu geçiren Mame Baba Thiam, tarihe geçti. Bu sezona son derece başarılı bir giriş yapan ve 4 maçta 3 gole ulaşan Thiam, Sarı-kırmızılı forma ile Süper Lig'de en çok gol atan futbolcu unvanına kavuştu. Mame Baba Thiam, toplamda 22 gole ulaştı.
DİĞER
Türkiye Portekiz voleybol maçı canlı izle! Erkekler Türkiye Portekiz voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Gözler kritik Kabine'de! Gençlere vergi muafı müjdesi masada! İşte Kabine'nin gündemindeki konular
F.Bahçe'den Musrati için dev teklif! İşte o rakam
G.Saray transferi KAP'a bildirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray bir yıldızı daha KAP'a bildirdi!
Beşiktaş'ta flaş gelişme! Lisans kaydı açıldı
İstanbul yağmurlu: Meteoroloji saat verip ilçe ilçe uyardı!
Deprem son dakika 5 Eylül 2023
Altın fiyatları canlı kur takibi!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray bir yıldızı daha KAP'a bildirdi! G.Saray bir yıldızı daha KAP'a bildirdi! 23:30
Beşiktaş'ta flaş gelişme! Lisans kaydı açıldı Beşiktaş'ta flaş gelişme! Lisans kaydı açıldı 23:30
G.Saray transferi KAP'a bildirdi! G.Saray transferi KAP'a bildirdi! 23:30
Jorginho'nun menajerinden flaş açıklama! Jorginho'nun menajerinden flaş açıklama! 23:30
Kuntz'tan güldüren Vargas sorusu! Kuntz'tan güldüren Vargas sorusu! 23:30
Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi! Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi! 23:30
Daha Eski
THY'den Filenin Sultanları'na şampiyonluk hediyesi! THY'den Filenin Sultanları'na şampiyonluk hediyesi! 23:30
Salih Özcan'dan Süper Lig açıklaması! Salih Özcan'dan Süper Lig açıklaması! 23:30
Şaşırtan transfer hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu Şaşırtan transfer hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu 23:30
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Beşiktaş transferi resmen açıkladı! 23:30
Kartal'dan büyük bomba! İstanbul'a geliyor Kartal'dan büyük bomba! İstanbul'a geliyor 23:30
Anlaşma tamam! Trabzonspor'a Fransız orta saha Anlaşma tamam! Trabzonspor'a Fransız orta saha 23:30