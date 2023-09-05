Haberler Süper Lig Belözoğlu yerine ilk aday Abdullah Avcı

Belözoğlu yerine ilk aday Abdullah Avcı

RAMS Başakşehir, Süper Lig'de sezona 3 mağlubiyetle başladı ve henüz puanla tanışamazken fatura Emre Belözoğlu'na kesildi. Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından, "Teşekkürler Emre Belözoğlu" başlıklı bir paylaşım yapılarak yolların ayrıldığını duyuruldu. Bu aynı zamanda Süper Lig'de 2023- 2024 sezonundaki ilk teknik direktör ayrılığı oldu. Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından Başakşehir'de gündeme ilk aday olarak Abdullah Avcı geldi. Başkan Göksel Gümüşdağ'ın kısa bir süre içerisinde Abdullah Avcı ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 06:50
Belözoğlu yerine ilk aday Abdullah Avcı
RAMS Başakşehir, Süper Lig'de sezona 3 mağlubiyetle başladı ve henüz puanla tanışamazken fatura Emre Belözoğlu'na kesildi. Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından, "Teşekkürler Emre Belözoğlu" başlıklı bir paylaşım yapılarak yolların ayrıldığını duyuruldu. Bu aynı zamanda Süper Lig'de 2023- 2024 sezonundaki ilk teknik direktör ayrılığı oldu. Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından Başakşehir'de gündeme ilk aday olarak Abdullah Avcı geldi. Başkan Göksel Gümüşdağ'ın kısa bir süre içerisinde Abdullah Avcı ile bir araya gelmesi bekleniyor.
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