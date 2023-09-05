Belözoğlu yerine ilk aday Abdullah Avcı

RAMS Başakşehir, Süper Lig'de sezona 3 mağlubiyetle başladı ve henüz puanla tanışamazken fatura Emre Belözoğlu'na kesildi. Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından, "Teşekkürler Emre Belözoğlu" başlıklı bir paylaşım yapılarak yolların ayrıldığını duyuruldu. Bu aynı zamanda Süper Lig'de 2023- 2024 sezonundaki ilk teknik direktör ayrılığı oldu. Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından Başakşehir'de gündeme ilk aday olarak Abdullah Avcı geldi. Başkan Göksel Gümüşdağ'ın kısa bir süre içerisinde Abdullah Avcı ile bir araya gelmesi bekleniyor.
RAMS Başakşehir, Süper Lig'de sezona 3 mağlubiyetle başladı ve henüz puanla tanışamazken fatura Emre Belözoğlu'na kesildi. Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından, "Teşekkürler Emre Belözoğlu" başlıklı bir paylaşım yapılarak yolların ayrıldığını duyuruldu. Bu aynı zamanda Süper Lig'de 2023- 2024 sezonundaki ilk teknik direktör ayrılığı oldu. Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından Başakşehir'de gündeme ilk aday olarak Abdullah Avcı geldi. Başkan Göksel Gümüşdağ'ın kısa bir süre içerisinde Abdullah Avcı ile bir araya gelmesi bekleniyor.