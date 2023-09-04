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Düello'da kazanan yok

Adana Demirspor 1-0 öne geçtiği maçta Hatayspor’a karşı 3-1 geriye düştü ama muhteşem bir geri dönüşe imza atıp deplasmanda beraberliği kurtardı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 06:50
Düello'da kazanan yok

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Hatayspor ile Adana Demirspor'un mücadelesi 3-3 berabere bitti. Mersin Stadı'nda oynanan karşılaşma nefesleri kesti. Mücadelenin 40. dakikasında Yukatel Adana Demirspor Cheriff Ndiaye'nin golüyle ilk yarıyı önde tamamlarken ev sahibi Atakaş Hatayspor ikinci yarıda gollerini buldu. 53 ve 73'te penaltıda Strandberg'in golleriyle öne geçen Hatayspor'da 75. dakikaya gelindiğinde Dele Bashiru skoru 3-1'e getirdi. 84. dakikada Gravillon'un golü skoru 3-2 yaptı, 89'da Aabid'in kendi kalesine golü ise maçın skorunu 3-3 olarak ilan etti. Bu sonuçla Atakaş Hatayspor 6, Adana Demirspor ise 5 puana yükseldi.

KLUIVERT'TAN ÖZELEŞTİRİ

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, takım olarak iyi bir mücadele sergilediklerini belirterek. İkinci yarının başında bocaladık. Peş peşe goller yedik ama toparlanmayı başardık. Kaybedebileceğimiz maçta 1 puan almak da iyidir" diye konuştu.

DEMİREL: KORUYAMADIK

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 3-3 biten mücadelenin ardından oyuncularını kutladı. Şanssız bir karşılaşma olduğunu kaydeden Demirel, "1-0 geriye düşsek de 3-1 öne geçtik. Son 10 dakikada basit goller yedik. Skoru koruyamadık. Üzgünüz" dedi.

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