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Samsunspor-İstanbulspor maçı ertelendi!

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Samsunspor ile İstanbulspor arasında oynanan karşılaşma yoğun yağış nedeniyle ertelendi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 19:49 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 19:57
Samsunspor-İstanbulspor maçı ertelendi!

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Samsunspor, sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 19:15'te başlayan maç, sağanak yağış engeline takıldı. Karşılaşma sağanak yağışın şiddeteini artırmasıyla 12'nci dakikada durdu. Saha zeminin su ile kaplı olması üzerine hakem Burak Şeker, topu bir kaç kez havaya atarak saha zemininde kontrol yaptı. İki takım teknik direktörleri ve oyuncuların ardından hakemler de sahadan ayrılarak soyunma odasıne gitti ve saha saha temizleme işlemleri başlatıldı. Görevlilerin yoğun çabasına karşın yağışın devam ettiği Samsun'da zeminde biriken su boşaltılamadı. Ardından mücadelenin hakemi Burak Şeker, iki takım teknik direktörleri ve kaptanları ile zemini yeniden inceledi. Yapılan incelemenin ardından saha zemininin futbol oynamaya elverişli olmadığı kararını veren hakem Burak Şeker, mücadeleyi erteledi.

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