Konyaspor seriye taktı

Trendyol Süper Lig'de Konyaspor, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 1-0 yenerek üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Ousseynou Ba, Başakşehir'de 43'te kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Rakibinin 10 kalmasını iyi değerlendiren Konyaspor, 53'te Sokol Cikalleshi'nin golüyle galibiyete ulaştı. Konyaspor, Başakşehir'i ilk kez deplasmanda mağlup etti. Bu galibiyetin ardından Konyaspor puanını 8'e yükseltti. Başakşehir ise Süper Lig'de çıktığı üçüncü maçta yine golle tanışamadı ve 'sıfır' puanda kaldı. İstanbul ekibinin F.Bahçe maçı ertelenmişti.

BELÖZOĞLU: Alışık olmadığımız bir süreçteyiz

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Alışık olmadığımız bir süreç yaşıyoruz. Sabretmemiz gereken bir süreç gibi görünüyor. Bu da bizim sınavımız. Bazı kırılma anları var. Bazen her şey üst üste gelir. Oyuncularımın emeği için üzgünüm. Çalıştığımızın karşılığını alamıyoruz. Bundan dolayı üzgünüm" ifadesini kullandı.

'Kırılma anı kırmızı karttı'

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic "Galibiyetten dolayı memnunuz. Maçın anahtar noktalarından biri kırmızı karttı. Oyun kurmamız daha rahat oldu. Anı bekledik, sabırlı davrandık ve maçı kontrol ettik" şeklinde konuştu.