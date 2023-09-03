Haberler Süper Lig Hatayspor - Adana Demirspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Hatayspor - Adana Demirspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Atakaş Hatayspor ile Yukatel Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Mersin Stadı'nda oynanan mücadelede Sarper Barış Saka düdük çalıyor. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 21:43
Hatayspor - Adana Demirspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın perdesi bugün oynanan maçlarla kapanıyor.

Atakaş Hatayspor ile Yukatel Adana Demirspor, Mersin Stadı'nda kozlarını paylaşıyor.

Sarper Barış Saka'nın görev yaptığı bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

HATAYSPOR - ADANA DEMİRSPOR 11'LERİ

Hatayspor: Erce, Burak, Kamil Ahmet, Guy-Marcelin, Engin Can, Ömer Faruk, Görkem, Aburjania, Joelson, Dele-Bashiru, Strandberg

Adana Demirspor: Ertaç, Semih, Rodrigues, Gravillon, Svensson, Yusuf Sarı, Stambouli, Akintola, Emre, Belhanda, Ndiaye

HATAYSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Adana Demirspor maçı 3 Eylül Pazar günü saat 21.45'te başladı. Karşılaşma beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

DİĞER
'Lüks nedir?' videosuyla gündem olmuştu! Tuba Büyüküstün Paris'teki evinden paylaşınca dillere düştü!
CHP'de Atatürk düşmanı Perinaz Mahpeyker Yaman'ı danışman yapan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan akla ziyan açıklama: Bilseydim atamazdım
Beşiktaş'tan flaş transfer açıklaması!
G.Saray'dan 50 milyon Euro'luk operasyon!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'tan flaş transfer açıklaması!
İsmail Kartal'dan Kent sözleri!
TRT 1 CANLI İZLE 📺
İOKBS bursluluk sınavı soru ve cevap anahtarı 2023
2023 İOKBS zor muydu?💭 Sosyal medya yorumları
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan flaş transfer açıklaması! Beşiktaş'tan flaş transfer açıklaması! 21:40
İsmail Kartal'dan Kent sözleri! İsmail Kartal'dan Kent sözleri! 21:35
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! Resmen açıklandı Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! Resmen açıklandı 21:28
Gençlerbirliği tek attı 3 aldı! Gençlerbirliği tek attı 3 aldı! 21:27
Ramos'ta flaş gelişme! G.Saray'a kötü haber Ramos'ta flaş gelişme! G.Saray'a kötü haber 21:26
Arsenal ManU'yu uzatmalarda devirdi! Arsenal ManU'yu uzatmalarda devirdi! 20:45
Daha Eski
Ankaragücü - F.Bahçe | CANLI Ankaragücü - F.Bahçe | CANLI 20:40
"Kesin kazanır diyoruz" "Kesin kazanır diyoruz" 20:23
F.Bahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i belli oldu! 20:07
Sırbistan - Türkiye | CANLI Sırbistan - Türkiye | CANLI 19:58
Samsunspor - İstanbulspor maçı ertelendi! Samsunspor - İstanbulspor maçı ertelendi! 19:49
Bodrum FK evinde farklı kazandı! Bodrum FK evinde farklı kazandı! 19:08