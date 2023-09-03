Hatayspor - Adana Demirspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın perdesi bugün oynanan maçlarla kapanıyor.

Atakaş Hatayspor ile Yukatel Adana Demirspor, Mersin Stadı'nda kozlarını paylaşıyor.

Sarper Barış Saka'nın görev yaptığı bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

HATAYSPOR - ADANA DEMİRSPOR 11'LERİ

Hatayspor: Erce, Burak, Kamil Ahmet, Guy-Marcelin, Engin Can, Ömer Faruk, Görkem, Aburjania, Joelson, Dele-Bashiru, Strandberg

Adana Demirspor: Ertaç, Semih, Rodrigues, Gravillon, Svensson, Yusuf Sarı, Stambouli, Akintola, Emre, Belhanda, Ndiaye

HATAYSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Adana Demirspor maçı 3 Eylül Pazar günü saat 21.45'te başladı. Karşılaşma beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.