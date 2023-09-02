Başakşehir - Konyaspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanı sürüyor.
RAMS Başakşehir ile TÜMOSAN Konyaspor, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.
Ligde puanı bulunmayan ev sahibi Başakşehir, bir maç eksikle 19. sırada yer alıyor. Konyaspor ise haftaya 5 puanla 6. sırada giriyor.
Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
BAŞAKŞEHİR - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ba, Cemali, Mehdi, Berkay, Deniz Türüç, Figueiredo, Serdar Gürler, Piatek
Konyaspor: Bernardoni, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Bruno, Cicaldau, Michalak, Muric, Cikalleshi
BAŞAKŞEHİR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Konyaspor maçı 2 Eylül Cumartesi günü saat 19.15'te başladı. Mücadele beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.