Haberler Süper Lig Başakşehir - Konyaspor maçı CANLI

Başakşehir - Konyaspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'in 4. haftası devam ediyor. RAMS Başakşehir ile TÜMOSAN Konyaspor, kozlarını paylaşıyor. İki takım da karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2023 Cumartesi 19:40 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2023 Cumartesi 20:00
Başakşehir - Konyaspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanı sürüyor.

RAMS Başakşehir ile TÜMOSAN Konyaspor, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Ligde puanı bulunmayan ev sahibi Başakşehir, bir maç eksikle 19. sırada yer alıyor. Konyaspor ise haftaya 5 puanla 6. sırada giriyor.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ba, Cemali, Mehdi, Berkay, Deniz Türüç, Figueiredo, Serdar Gürler, Piatek

Konyaspor: Bernardoni, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Bruno, Cicaldau, Michalak, Muric, Cikalleshi

BAŞAKŞEHİR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Konyaspor maçı 2 Eylül Cumartesi günü saat 19.15'te başladı. Mücadele beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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